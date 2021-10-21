236 тыс человек вакцинировались от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки прививки получили 469 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, по данным за 20 октября I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 469 местных жителей. Всего в период с 1 февраля по 21 октября 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 236 422 человека. II компонентом вакцин привито 208 135 местных жителей.

Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Как ранее сообщалось, о загруженности инфекционных стационаров и реанимаций рассказали в Атырау.