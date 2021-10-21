РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:23, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    236 тыс человек вакцинировались от COVID-19 в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки прививки получили 469 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, по данным за 20 октября I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 469 местных жителей. Всего в период с 1 февраля по 21 октября 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 236 422 человека. II компонентом вакцин привито 208 135 местных жителей.
    Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, о загруженности инфекционных стационаров и реанимаций рассказали в Атырау.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!