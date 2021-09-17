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    08:30, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    236 новых случаев пневмонии с признаками коронавируса выявили в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    За 14 чентября зафиксировано 236 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, восемь летальных исходов и 187 выздоровевших.

    Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 73599, летальных случаев - 4714, выздоровевших - 60358.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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