236 новых случаев пневмонии с признаками коронавируса выявили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За 14 чентября зафиксировано 236 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, восемь летальных исходов и 187 выздоровевших.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 73599, летальных случаев - 4714, выздоровевших - 60358.