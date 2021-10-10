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    08:15, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    2358 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2358 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 718,

    город Алматы - 541,

    город Шымкент - 27,

    Акмолинская область - 99,

    Актюбинская область - 27,

    Алматинская область - 145,

    Атырауская область - 110,

    Восточно-Казахстанская область - 196,

    Жамбылская область - 23,

    Западно-Казахстанская область - 11,

    Карагандинская область - 138,

    Кызылординская область - 58,

    Мангистауская область - 47,

    Павлодарская область - 94,

    Северо-Казахстанская область - 80,

    Туркестанская область - 44.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 846012.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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