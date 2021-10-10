2358 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2358 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 718,

город Алматы - 541,

город Шымкент - 27,

Акмолинская область - 99,

Актюбинская область - 27,

Алматинская область - 145,

Атырауская область - 110,

Восточно-Казахстанская область - 196,

Жамбылская область - 23,

Западно-Казахстанская область - 11,

Карагандинская область - 138,

Кызылординская область - 58,

Мангистауская область - 47,

Павлодарская область - 94,

Северо-Казахстанская область - 80,

Туркестанская область - 44.

Итого выздоровевших в Казахстане - 846012.



