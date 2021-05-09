2350 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2350 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 324,

город Алматы - 637,

город Шымкент - 85,

Акмолинская область - 136,

Актюбинская область - 60,

Алматинская область - 208,

Атырауская область - 74,

Восточно-Казахстанская область - 103,

Жамбылская область - 72,

Западно-Казахстанская область - 120,

Карагандинская область - 249,

Костанайская область - 24,

Кызылординская область - 52,

Мангистауская область - 35,

Павлодарская область - 121,

Северо-Казахстанская область - 15,

Туркестанская область - 35.

Всего в стране выявлено 342589 заболевших.