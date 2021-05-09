08:00, 09 Май 2021 | GMT +6
2350 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2350 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 324,
город Алматы - 637,
город Шымкент - 85,
Акмолинская область - 136,
Актюбинская область - 60,
Алматинская область - 208,
Атырауская область - 74,
Восточно-Казахстанская область - 103,
Жамбылская область - 72,
Западно-Казахстанская область - 120,
Карагандинская область - 249,
Костанайская область - 24,
Кызылординская область - 52,
Мангистауская область - 35,
Павлодарская область - 121,
Северо-Казахстанская область - 15,
Туркестанская область - 35.
Всего в стране выявлено 342589 заболевших.