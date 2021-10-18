235 тысяч жителей Атырауской области привились I компонентом вакцин от COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, 235 тысяч человек привились I компонентом вакцин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за выходные I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 634 местных жителя.

Всего в период с 1 февраля 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 234 828 человек. II компонентом вакцин привито 205 366 местных жителей.Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Как ранее сообщалось , 281 человек лечатся от COVID-19 на дому в Атырауской области.