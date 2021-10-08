235 подростков поставлены на учет в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Профилактика детской преступности находится на постоянном контроле руководства органов внутренних дел Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, продолжаются еженедельные рейды среди молодежи области в целях профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних, а также пресечения продажи табака и спиртных напитков.

«В рейдах принимают участие члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспекторы отделов по делам несовершеннолетних, представители образования, волонтеры и иные заинтересованные службы», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

Отмечается, что с начала 2021 года в Жамбылской области количество нарушителей среди несовершеннолетних снизилось. Зарегистрировано снижение по фактам нанесения тяжких телесных повреждений, краж чужого имущества и хулиганств.

По итогам более трех тысяч рейдов 5 079 родителей и иных лиц привлечено к административной ответственности.

В Центр адаптации несовершеннолетних помещено 376 подростков. В специализированную школу для детей с девиантным поведением помещено 19 подростков. Лишено родительских прав 47 законных представителей. 114 самовольно ушедших из дома детей полицейские вернули родителям.

Также полицейские в ходе рейдов выявили 81 случай продажи алкоголя несовершеннолетним в увеселительных заведениях.

На учет в органы внутренних дел поставлено 235 несовершеннолетних, все они встали на медико-социальный учет для оказания содействия в трудных жизненных ситуациях.