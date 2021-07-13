235 кандидатов претендуют на место акимов сельских округов в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Завершился этап выдвижения кандидатов в акимы сельских округов. В Восточном Казахстане назначены выборы 77 акимов в 16 районах области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

С 26 июня в регионе началась процедура выдвижения кандидатов в акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

В пятницу, 9 июля, в 18:00 часов завершился этап выдвижения. По предоставленной информации председателем Восточно-Казахстанской областной избирательной комиссии Ерсаином Набиевым, всего в 77 избирательных округах были выдвинуты 239 кандидатов. Больше 60 процентов из них, или 152 человека – самовыдвиженцы, 87 человек, или 36 процентов, выдвинуты политическими партиями.

«По всем избирательным округам на должности акимов сельских округов претендуют от партии Nur Otan - 61 кандидат, 19 кандидатов - от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», три кандидата - от политической партии АDAL, два кандидата - от Народной партии Казахстана, по одному кандидату - от Демократической партии Казахстана «Ак жол» и Общенациональной социал-демократической партии», – проинформировал Ерсаин Набиев на брифинге.

Средняя конкурентность составила три человека на одно место. Из 239 кандидатов 61, или 25,5 процента – женщины. Средний возраст претендентов на место сельских акимов 43 года. При этом самому молодому- 26 лет, самому возрастному – 61 год. Из всех кандидатов 94 проживают в сельском округе, в котором баллотируются, 130 – в районе, 14 – в области. Кроме того, один кандидат проживает в другом регионе, но родился в сельском округе, в котором баллотируется.

Три кандидата подали заявление на самоотвод, один кандидат не прошел проверку на соответствие требованиям законодательства «О государственной службе».

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению соответствия требованиям законодательства и регистрации кандидатов. По состоянию на 12 июля, официально было зарегистрировано 233 кандидата.

Процедура регистрации завершится 14 июля, в 18.00.