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    22:30, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    235 алматинцев нарушили домашний карантин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы опубликовал новый список с именами нарушителей карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, еще 235 жителей города Алматы, нарушивших 14-дневный домашний карантин привлечены к административной ответственности и оплатили штраф 30 МРП (87 510 тенге)

    Проект «Ashyq» не допустил указанных жителей на объекты предпринимательства в связи с «красным» статусом (положительным ПЦР-тестом) по результатам сканирования QR-кода»,- говорится в публикации.

    Полный список с именами можно увидеть на сайте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.

    Ранее сообщалось, что меры в отношении лиц с «красным» и «желтым» статусами в Казахстане ужесточат. Межведомственной комиссией (МВК) было принято решение опубликовать имена нарушителей с «красным» статусом карантинного режима в средствах массовой информации.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Ashyq Общество Алматы Минздрав РК
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