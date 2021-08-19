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2347 человек в Атырауской области привились от COVID-19 за сутки
19 Августа 2021 14:48
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за последние сутки прививки получили 2 347 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 2 347 местных жителей.Среди привившихся: 28 медиков, 119 педагогов, 152 студента, 24 сотрудника закрытых учреждений, 1 сотрудник правоохранительных органов, 41 госслужащий, 206 человек с хроническими заболеваниями, 1774 местных жителя.
Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 170 821 человек. II компонентом вакцин привит 123 801 местный житель.
В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.
За прошедшие сутки в области от короновирусной инфекции умерло 8 человек, 87 находятся в реанимации.
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