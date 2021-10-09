234 человека лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 19 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 2 человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 234 человека.

Загруженность составляет 9,9 % (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации лежат 19 пациентов (вчера 21), 2 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 21,1% (на 90 мест).

Как ранее сообщалось, Атырауская область перешла в «зеленую» зону.