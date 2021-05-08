2333 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2333 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 530,

город Алматы - 427,

город Шымкент - 56,

Актюбинская область - 93,

Алматинская область - 364,

Атырауская область - 189,

Восточно-Казахстанская область - 80,

Жамбылская область - 31,

Западно-Казахстанская область - 112,

Карагандинская область - 219,

Костанайская область - 9,

Кызылординская область - 57,

Мангистауская область - 69,

Павлодарская область - 50,

Северо-Казахстанская область - 11,

Туркестанская область - 36.

Итого выздоровевших в Казахстане - 291829.