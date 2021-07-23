233 человека умерли от COVID-19 с начала года в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Атырауской области от коронавируса скончались 233 человека. Этот показатель почти в 1,5 раза превышает данные 2020 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев. По словам спикера, в этом году в регионе наблюдается очень сложная эпидемиологическая ситуация.

«За последние 7 суток количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 30%, 16 июля было выявлено 342 человека, на 22 июля уже 489 человек заразились коронавирусной инфекцией. 414 резервных коек загружены на 99%», - рассказал Кайсар Адбалиев.

Как проинформировал заместитель управления здравоохранения Атырауской области, если в 2020 году от коронавируса скончались 110 человек, то с января текущего года COVID-19 унёс жизни 233 человек.

«На сегодняшний день в реанимации находятся 67 пациентов, из них в тяжёлом состоянии - 54 человека, в крайне тяжелом – 13 больных. Из 67 человек 11 были подключены к ИВЛ»,- пояснил Кайсар Абдалиев.