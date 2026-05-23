233 человека стоят в листе ожидания на пересадку органов в Павлодарской области

По информации регионального координатора по трансплантации, в Павлодарской области с начала 2026 года из листа ожидания выбыло 4 человека, в среднем по Казахстану не дожидаются пересадки ежегодно более 300 человек. Остаются по-прежнему ждать 217 человек почек, 10 человек печень, 4 сердца и 1 легкое.

— В этом году в Павлодарской области было 6 потенциальных доноров, из них один стал донором и родственники дали согласие. Это было на базе кардиоцентра, когда было изъятие сердца, печени, двух почек и двух роговиц, которые были пересажены здесь у нас в областной больнице. У остальных пяти, у которых констатировали смерть головного мозга, родственники дали отказ на донорство, — региональный координатор по трансплантации по Павлодарский области Дмитрий Потеребух.

Вместе с тем, на сегодня в Павлодарской области около 600 человек дали свое согласие по посмертное донорство. При этом количество отказов превысило 7 тысяч.

