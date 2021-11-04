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2321 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане
4 Ноября 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2321 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 138,
город Алматы - 451,
город Шымкент - 27,
Акмолинская область - 146,
Актюбинская область - 49,
Алматинская область - 57,
Атырауская область - 30,
Восточно-Казахстанская область - 284,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 22,
Карагандинская область - 127,
Костанайская область - 294,
Кызылординская область - 21,
Мангистауская область - 122,
Павлодарская область - 301,
Северо-Казахстанская область - 205,
Туркестанская область - 26.
Итого выздоровевших в Казахстане - 894468.
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