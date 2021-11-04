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2321 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

4 Ноября 2021 08:16
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2321 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2321 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 138,

город Алматы - 451,

город Шымкент - 27,

Акмолинская область - 146,

Актюбинская область - 49,

Алматинская область - 57,

Атырауская область - 30,

Восточно-Казахстанская область - 284,

Жамбылская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 22,

Карагандинская область - 127,

Костанайская область - 294,

Кызылординская область - 21,

Мангистауская область - 122,

Павлодарская область - 301,

Северо-Казахстанская область - 205,

Туркестанская область - 26.

Итого выздоровевших в Казахстане - 894468.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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