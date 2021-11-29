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232 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области
29 Ноября 2021 19:08
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 232 человека лечатся от COVID-19 в стационарах и дома в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 13 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них в Атырау подтверждено восемь случаев, на Тенгизском месторождении - три, в Жылыойском районе заболели два человека.
Заболевание у девяти пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У одного человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились три человека.В настоящее время в домашних условиях получают лечение 112 человек, в модульной больнице - 74, в районных инфекционных стационарах - 23. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 23 человека.
Как ранее сообщалось, первый компонент вакцин от COVID-19 получили 250 тысяч атыраусцев.
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