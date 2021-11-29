232 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 232 человека лечатся от COVID-19 в стационарах и дома в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 13 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них в Атырау подтверждено восемь случаев, на Тенгизском месторождении - три, в Жылыойском районе заболели два человека.

Заболевание у девяти пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У одного человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились три человека.