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232 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области

29 Ноября 2021 19:08
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232 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 232 человека лечатся от COVID-19 в стационарах и дома в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 13 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них в Атырау подтверждено восемь случаев, на Тенгизском месторождении - три, в Жылыойском районе заболели два человека.

Заболевание у девяти пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У одного человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились три человека.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 112 человек, в модульной больнице - 74, в районных инфекционных стационарах - 23. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 23 человека.
Как ранее сообщалось, первый компонент вакцин от COVID-19 получили 250 тысяч атыраусцев.
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#Атырауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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