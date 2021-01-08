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231 избирательный участок действует в Мангистауской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Января 2021, 20:33
231 избирательный участок действует в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области одна областная, 2 городских, 5 районных - всего 8 территориальных избирательных комиссий, обеспечивающих организацию и проведение выборов. Об этом сообщил председатель Мангистауской областной избирательной комиссии Аскар Рзаханов, передает МИА «Казинформ».

«По городу Актау - 78, по городу Жанаозену - 37, по Бейнеускому району - 28, по Каракиянскому району - 16, по Мангистаускому району - 22, по Мунайлинскому району - 36, по Тупкараганскому району - 14. Всего 231 избирательный участок. Для проведения работ на этих участках привлечено 1625 членов комиссий, - сказал Аскар Рзаханов.

С начала года в Актау увеличилось количество переселенцев в новых микрорайонах. Соответственно, увеличилось число избирателей, открылись четыре новых избирательных участка. По городу Жанаозену количество избирателей достигло предельного уровня. В результате дополнительно создано два избирательных участка в селах Кызылсай и Рахат. В связи с увеличением числа избирателей в сельском округе Баскудык Мунайлинского района, открыт один избирательный участок, в Тупкараганском районе - один избирательный участок с численностью населения в сельском округе Сайын-Шапагатов более 3000 человек. Всего создано 8 новых избирательных участков
Мангистауская область   Выборы-2021  
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