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231 человек заболел ковидом в Казахстане за сутки

28 Декабря 2022, 08:26
231 человек заболел ковидом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 28 декабря лечение от КВИ продолжает получать 2 621 человек (–2 480+ и 141 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По информации ведомства, из них в стационарах находятся 282 пациента, на амбулаторном – 2 339 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

За 27 декабря коронавирусом в Казахстане заболел 231 человек.


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