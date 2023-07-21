2307 женщин подали заявки на обучение IT-специальностям по программе IT-Aiel

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Программа запущена по инициативе Astana Hub при поддержке МЦРИАП совместно с Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Международный технопарк ІТ-стартапов Astana Hub.



Участницы программы начнут осваивать новые ІТ-навыки с 1 августа в онлайн формате на казахском и русском языках. Из 2 307 заявок, 668 - из Астаны, 371 - из Алматы, 63 - из Шымкента и 1205 из других регионов Казахстана.

«Мы наблюдаем широкую географию интереса к программе, женщины со всех регионов Казахстана хотят обучаться IT. Программа имеет огромную ценность для нетрудоустроенных женщин, и она стала важным шагом на пути к созданию равных возможностей и поддержки женского предпринимательства в сфере информационных технологий. Мы очень рады стремлению казахстанских женщин к профессиональному развитию и их желанию внести свой вклад в индустрию информационных технологий нашей страны», - отметила управляющий директор Astana Hub Алина Абдрахманова.

Средний возраст участниц - 32 года. В рамках программы они сначала пройдут курс базовой компьютерной грамотности, а потом No Code School и Freelance School. Программа обучения включает в себя разнообразные форматы: видеолекции, задания, онлайн-вебинары и воркшопы.

«Казахстан - страна с развитым GovTech и FinTech, которая добилась существенных результатов среди стран Центральной Азии и Восточной Европы в области цифровизации и распространения интернета, несмотря на огромную территорию. В этой связи важно поддерживать женское IT-предпринимательство в цифровом бизнесе, обучать цифровым навыкам для расширения финансовой интеграции и содействовать обучению управлять предприятиями, чтобы развивать их уверенность в своих силах и способностей в цифровой экономике. Поощрение участия женщин в цифровой экономике способствует более сильному экономическому росту и повышению благосостояния», - отметила член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Азиза Шужеева.

Одной из ключевых составляющих программы IT-Aiel является No Code School, цель которой научить участниц создавать IT-продукты быстро и без необходимости программирования, а также освоить базовые принципы создания стартап-проектов и их правильного тестирования. Слушатели программы получат доступ к онлайн урокам, предоставляющим материалы по изучению актуальных no code инструментов для создания лендингов, сайтов, мобильных приложений, чат-ботов и маркетплейсов.

«Также с целью поддержки фриланс-экономики в Казахстане и увеличения доли женщин фрилансеров на цифровых площадках мы внедрили курс Freelance School в программу IT-Aiel. Обучение фрилансу предоставит женщинам возможность зарабатывать в местной и иностранной валюте, работая дистанционно и уменьшая гендерный разрыв в зарплате и трудоустройстве», - рассказал директор офиса образовательных программ Astana Hub Даулет Беймурзинов.

По итогам обучения все выпускницы программы IT-Aiel получат электронные сертификаты, подтверждающие успешное прохождение курсов. Также, 100 самых активных и талантливых участниц программы будут приглашены в Astana Hub на торжественную церемонию вручения сертификатов, где они смогут поделиться своим опытом и идеями, а также найти поддержку и вдохновение для дальнейшего профессионального развития.