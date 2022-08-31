31 Августа 2022 08:29

230 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 388 479 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 44,

в городе Алматы – 36,

в городе Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 20,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 3,

в Атырауской области – 9,

в ВКО – 2,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 35,

в Костанайской области – 24,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 6,

в СКО – 9,

в Туркестанской области – 1.