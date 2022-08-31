31 Августа 2022 08:29
230 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 388 479 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 44,
в городе Алматы – 36,
в городе Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 20,
в Актюбинской области – 4,
в Алматинской области – 3,
в Атырауской области – 9,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 20,
в Карагандинской области – 35,
в Костанайской области – 24,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 10,
в Павлодарской области – 6,
в СКО – 9,
в Туркестанской области – 1.
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