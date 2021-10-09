230 тысяч жителей Атырауской области привились вакцинами от COVID -19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, более 230 тысяч человек привились первым компонентом вакцин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 653 местных жителя. Всего в период с 1 февраля 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 230 263 человека. II компонентом вакцин привито 196 262 местных жителя.

Напомним, в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Ранее сообщалось, что Атырауская область перешла в «зеленую» зону.