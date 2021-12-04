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230 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Атырауской области

4 Декабря 2021 22:23
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230 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 230 тысяч жителей Атырауской области вакцинировались двумя компонентами вакцин от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 377 местных жителей.

Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 250 597 человек. II компонентом вакцин привито 231 143 местных жителя.

За последние сутки COVID -19 выявили у 7 жителей Атырауской области. От КВИ в стационарах и дома лечатся 223 человека. В домашних условиях получают лечение 110 человек, в модульной больнице - 68, в районных инфекционных стационарах - 26. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 19 человек.

Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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