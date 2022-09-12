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230 тыс. тонн продуктов привезут на ярмарку в Нур-Султан из Алматинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Сентября 2022, 20:13
230 тыс. тонн продуктов привезут на ярмарку в Нур-Султан из Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Традиционная сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Алматинской области пройдет в Нур-Султане с 17 по 18 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Жители столицы смогут приобрести по доступным ценам качественные, экологически чистые продукты от предприятий пищевой промышленности Алматинской области. Всего привезут свыше 230 тыс. тонн мясной, молочной и овощной продукции.

На ярмарке представят более 40 видов продукции сельхозтоваропроизводителей из всех районов Алматинской области.

Жители и гости столицы смогут купить картофель, помидоры, огурцы, лук репчатый, мясо говядины, баранины и конины, а также яйцо, сыр, колбасы копченые и вареные, фрукты.

Ярмарка состоится на площади «Астана арена».


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