230 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 30 846 человек. 230 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

На 22 февраля лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 30 846 человек (29 737 КВИ+ и 1 109 КВИ-), из них:

в стационарах находится 4 198 пациентов,

на амбулаторном уровне – 26 648 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 230 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 103 пациента,

на аппарате ИВЛ – 85 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.