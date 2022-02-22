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230 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

22 Февраля 2022 08:57
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230 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 30 846 человек. 230 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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На 22 февраля лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 30 846 человек (29 737 КВИ+ и 1 109 КВИ-), из них:

в стационарах находится 4 198 пациентов,

на амбулаторном уровне – 26 648 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 230 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 103 пациента,

на аппарате ИВЛ – 85 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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