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230 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
22 Февраля 2022 08:57
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 30 846 человек. 230 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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На 22 февраля лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 30 846 человек (29 737 КВИ+ и 1 109 КВИ-), из них:
в стационарах находится 4 198 пациентов,
на амбулаторном уровне – 26 648 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 230 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 103 пациента,
на аппарате ИВЛ – 85 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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