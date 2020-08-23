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10:24
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230 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 230 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 105 без клинических проявлений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 20 / 5
город Алматы - 38 / 16
город Шымкент - 4 / 0
Акмолинская область - 13 / 7
Актюбинская область - 5 / 3
Алматинская область - 4 / 1
Атырауская область - 15 / 12
Восточно-Казахстанская область - 28 / 6
Жамбылская область - 8 / 7
Западно-Казахстанская область - 15 / 8
Карагандинская область - 20 / 10
Костанайская область - 11 / 1
Кызылординская область - 2 / 2
Мангистауская область - 10 / 10
Павлодарская область - 14 / 3
Северо-Казахстанская область - 13 / 7
Туркестанская область - 10 / 7
Всего в стране выявлены 104543 заболевших.
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