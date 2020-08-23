230 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 230 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 105 без клинических проявлений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 20 / 5

город Алматы - 38 / 16

город Шымкент - 4 / 0

Акмолинская область - 13 / 7

Актюбинская область - 5 / 3

Алматинская область - 4 / 1

Атырауская область - 15 / 12

Восточно-Казахстанская область - 28 / 6

Жамбылская область - 8 / 7

Западно-Казахстанская область - 15 / 8

Карагандинская область - 20 / 10

Костанайская область - 11 / 1

Кызылординская область - 2 / 2

Мангистауская область - 10 / 10

Павлодарская область - 14 / 3

Северо-Казахстанская область - 13 / 7

Туркестанская область - 10 / 7

Всего в стране выявлены 104543 заболевших.



