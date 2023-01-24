230 камер общего видеонаблюдения установили в жилых массивах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В жилых массивах столицы были установлены 230 камер общего видеонаблюдения. Работы проводились согласно обращениям граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Камеры видеонаблюдения появились в жилых массивах Пригородный, Тельман, Уркер, Коктал, Агрогородок, Юго-Восток, Железнодорожный и Ондирис. Работа проводится в целях обеспечения безопасности населения.

В Астане один из первых проектов по видеонаблюдению «Система комплексного обеспечения жизнедеятельности» реализовали в 2014 году, в его рамках 256 камер установлены в центре города.

В настоящее время в рамках проектов, реализованных акиматом, в столице функционирует 25 866 камер общего видеонаблюдения, не включая внутренние камеры на зданиях.

На сегодня на объектах здравоохранения установлены 1 877 камер, дошкольного и среднего образования – 14 406, других культурно значимых и спортивных объектах – 2 313, в общественном транспорте – 1 165.

Также в рамках проекта АПК «Сергек» были установлены 4 тысячи камер в жилых домах и в других социально-значимых объектах города.

При помощи современных технологий власти безопасных городов могут обеспечивать проактивную защиту людей и зданий, оперативно реагировать на происшествия в реальном времени и оптимизировать оказание услуг населению. Жителей городов можно защитить от любых опасностей, начиная от террористических угроз и заканчивая эпидемиями и стихийными бедствиями.

Экстренные службы, работающие в сфере здравоохранения, охраны правопорядка и пожаротушения, будут располагать всей необходимой информацией, а управление дорожным движением, вывоз отходов, социальные и другие службы станут эффективней.