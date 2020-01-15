230 человек направили на принудительное лечение от зависимостей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам прошлого года на принудительное лечение от алкоголизма и наркомании направили 230 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции отмечают, что в 2018 году таких североказахстанцев было 179.

Борьба с алкоголизмом – важный пункт в работе полицейских. Первый заместитель начальника департамента полиции Думан Таев на итоговом совещании подчеркивал, что злоупотребление спиртными напитками является одним из сопутствующих факторов совершения повторных преступлений. Именно поэтому усилена работа по выявлению и привлечению к административной ответственности лиц, занимающихся незаконной реализацией алкогольной продукции.

В прошлом году полицейские зафиксировали 105 фактов нарушений правил реализации алкогольной продукции, 233 факта нелегальной торговли и 16 фактов нарушений правил оборота этилового спирта. Из незаконного оборота изъяли около 2 тысяч литров алкоголя. По решению суда у 47 предпринимателей была приостановлена лицензия на реализацию алкоголя.

В прошлом году стражи порядка выявили свыше 12 тысяч административных правонарушений, связанных с распитием спиртных напитков в общественных местах. В 2018 году таких правонарушений было 11,7 тысячи.

«При проверке территориальных отделов полиции установлен ряд фактов ненадлежащей работы по пресечению незаконной реализации алкогольной продукции и проверке по месту жительства лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Участковые инспекторы привлечены к дисциплинарной ответственности», - сказал Д.Таев.



