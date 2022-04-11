230 больных раком выявили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области за три месяца этого года выявлены 230 больных раком, и число больных, состоящих на учете, достигло 4657. Об этом сообщил директор Мангистауского областного онкологического диспансера Нурлан Жариев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, чаще всего обнаруживают рак молочной железы, шейки матки, пищевода, желудка и кишечного тракта – это 104, или 45,2 процента, от общего количества выявленных случаев.

С начала года прирост больных, выявленных на 1-2-й стадиях заболевания, составил 12,7%. Количество больных, выявляемых на 4-й стадии, снизилось на 38,2%. Смертность от рака снизилась на 34,1 процента по сравнению с прошлым годом.

«Кроме того, уровень выявления злокачественных новообразований в ранней стадии по сравнению с прошлым годом вырос на 18,1% и составил 23,5% от общего числа выявленных больных. А вот выявляемость больных на поздних стадиях опухолевого процесса снизились на 56,1 процента - с 24,6 в прошлом году до 10,8 процента в этом году», – рассказал специалист.

По его словам, во всех онкологических центрах республики есть проект ««Жасыл жолақ». Это ежедневное наблюдение за онкологическими больными со дня их прибытия в поликлинику и своевременное посещение онкологического диспансера.

«Некоторые жители считают, что у них точно не может быть этой болезни. В итоге драгоценное время уходит, и к 4-ой стадии лечение для больного становится тяжелым и сложным. Если бы каждый человек своевременно посещал поликлинику, где он состоит на учете по месту жительства, продолжительность его жизни была бы выше», - уверен Нурлан Жариев.

Напомним, в прошлом году совместно с Мангистауским областным управлением здравоохранения был открыт ситуационный центр. В результате уровень выявляемых больных на первой стадии показал положительную динамику. Через ситуационный центр прибыло 140 пациентов, у 29 из них рак выявлен на первой степени развития. В основном это злокачественные опухоли у женщин: рак шейки матки, молочной железы, кожи, щитовидной железы.

«Онкология работает по трем направлениям. Это химиотерапия, лучевая терапия и хирургическое вмешательство. По каждому направлению лечения имеются кандидаты, доктора медицинских наук, специалисты по диагностике и лечению», - проинформировал Нурлан Жариев.

Сегодня в областном онкологическом диспансере, переехавшем в 2021 году, в новое здание, работают более 40 врачей. В этом году по резидентуре прошли обучение три молодых специалиста диспансера. В целях полного охвата медучреждения специалистами в 2022 году на обучение 15 специалистов в области онкологии будут выделены гранты за счет диспансера.

По словам Нурлана Жариева, созданы все условия для проведения клинических и диагностических исследований. Есть лаборатория для проведения иммуноцитохимических, иммуногистохимических, гистологических, цитологических и клинических исследований, проведения момографии и томосинтеза, определения эндоскопического уровня, КТ и МРТ.

Дефицита лекарств не наблюдается. За три месяца при помощи лучевой терапии лечение получили более 120 человек. Ранее лучевую терапию в течение года проходили 160 пациентов, остальные 260 человек уезжали для лечения в другие города.

«Планируем в течение года вылечить около 600 пациентов. Это не только жители области, но и приезжие. Еще раз напомню жителям области о необходимости своевременного обращения к специалистам. Тем более, что есть возможность бесплатно пройти дорогостоящие процедуры диагностики КТ и МРТ. Такой шаг навстречу населению делает государство. За три года на область выделены значительные средства. Так, в каждой поликлинике по медицинской системе через «Онкопрограмму» оказывают услуги на месте. В прошлом году КТ и МРТ прошла тысяча человек. Из них 237 онкологических больных. Поэтому мы обучаем специалистов и в поликлиниках. На сегодня в области имеется 11 аппаратов КТ, 7 МРТ,» - заключил Нурлан Жариев.

Напомним , ранее операцию на открытом сердце успешно провели в Актау.