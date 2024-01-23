23 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

62 года назад (1962) родилась УЛКЕНБАЕВА Айгуль Наримановна — куйши, домбрист, заслуженная артистка Республики Казахстан, лауреат государственной молодежной премии «Дарын».

Родилась в Атырауской области.

Окончила Алматинское музыкальное училище; факультет народных инструментов Алматинской государственной консерватории (ныне Казахская национальная консерватория).

Творческий трудовой путь Айгуль Улкенбаевой начался в качестве домбристки в составе Казахского академического оркестра народных инструментов (1979-1989); проходила ассистентуру-стажировку в Казахской национальной консерватории (1989-1991); преподавала в Казахской национальной консерватории (с 1993 г.) (с 2002 года является доцентом); преподает в «Школе-студии имени Айгуль Улкенбаевой» (организованной ею) (c 2006 г.).

В ее репертуаре имеются народные кюи («Ақсақ құлан», «Ел айрылған» и другие), произведения казахских народных композиторов (Даулеткерей, Дина Нурпеисова, Казангап, Курмангазы, Махамбет, а также мангистауских кюйши Есбай, Есир, Кулшар, Ускенбай и других), современных композиторов (к примеру, «Аққу» Н. Тлендиева, «Күй ана» и «Шалқыма» А. Жайымова), а также русские, зарубежные классические произведения.

В 2002 году во Дворце Республики (Алматы) состоялся сольный творческий концерт под названием «Құлағыңнан кетпесін». В 2012 году в театре оперы и балета имени Абая (Алматы) прошел сольный творческий концерт «Айгүл — күйге бар әлем тамсанады…», в 2013 году — сольный творческий концерт «Айгүл — күйге бар әлем тамсанады…» состоялся в центральном концертном зале «Казахстан» в городе Астане.

Кюи в исполнении Айгуль Улкенбаевой вышли в свет на аудиокассете «Күй — ана» (2000), двойном диске под названием «Құлағыңнан кетпесін» (2002) и видеокассете «Құлағыңнан кетпесін» (2003), а также появились диски «Ақ Шолпан», «Ирең» (2008), книга «Күй ғұмыр» (2011, издание «Сардар»), диск «Айгүл — күйге бар әлем тамсанады…» (в сопровождении джаз — рок группы) (2013).

Фото: egemen.kz

53 года назад (1971) родилась АБИШЕВА Мариан Асаровна — профессор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, член Общественного совета по вопросам деятельности МИД РК.

Родилась в Шымкенте.

Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби, отделение философии.

Трудовая деятельность: ассистент кафедры философии и социологии Алматинского института инженеров железнодорожного транспорта (1995); ассистент кафедры общественных дисциплин Алматинского государственного медицинского института (1995-1996); специалист первой категории управления международных связей, ведущий специалист отдела международных связей, начальник отдела международных научно-культурных связей Казахского национального университета имени аль-Фараби (1997-2005); ученый секретарь Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (2005); заместитель директора по науке Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (с 2005 года); заведующая сектором аналитического отдела Совета безопасности РК (2010-2011); и. о. директора информационно-аналитического департамента АО «Самрук-Казына»; руководитель службы геополитики и региональных исследований Библиотеки Первого Президента РК — Лидера нации (2014-2015); руководитель службы международных научных проектов Библиотеки Первого Президента РК — Лидера нации (с 2015 года); директор Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Фото: apa.kz

43 года назад (1981) родился МАУЛЕШЕВ Арман Ахметжанович — генеральный директор АО «КазАзот».

Родился в Западно-Казахстанской области.

Окончил КазЭУ им. Т.Рыскулова, специальность: «Финансы и кредит»; КазНТУ им. К. Сатпаева, «Международный нефтебизнес»; магистратура в РГУ нефти и газа им. Губкина, специальность Управление нефтегазовым бизнесом.

Трудовая деятельность: управляющий в компании JSC UzenMunaiGas (2003-2007); директор по маркетингу в JSC OrdabasyMunaiGas (2007-2012); директор по маркетингу в компании JSC Maten Petroleum (2013-2018); генеральный директор компании Oil Preparation Terminal (2015).

На занимаемой должности — с июля 2018 года.

Фото: kazazot.kz

41 год назад (1983) родился БАЙТАНАЕВ Ержан Халиевич — официальный представитель Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан — пресс-секретарь министра.

Родился в Жамбылской области.

Окончил МКТУ им. Х. А. Яссави, специальность «Филолог казахского языка»; МКТУ им. Х. А. Яссави, специальность «Государственное управление»; ТИГУ факультет юриспруденции, специальность «Магистр юридических наук» Институт права и национальной безопасности Российской Академии народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации, слушатель.

Трудовая деятельность: работа в региональных и республиканских СМИ (2001-2003); редактор правовых программ, Собственный корреспондент по Жамбылской области и города Астаны телевизионного канала «КТК» (2004-2007); начальник пресс-службы — Официальный представитель Комитета таможенного контроля Министерства Финансов Республики Казахстан (2008-2013); руководитель пресс-службы — Официальный представитель Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2013-2014); пресс-секретарь министра — Руководитель пресс-службы Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (2016-2017); руководитель Управления по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства (2017-2018); пресс-секретарь филиала АО НК «ҚТЖ» — «Дирекция магистральной сети» (2018-2019); официальный представитель — руководитель управления по связям с общественностью Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (2019-2022); заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области — пресс-секретарь акима области (2022-2023).

На занимаемой должности — с июля 2023 года.

Фото: gov.kz

35 лет назад (1989) родился АКЖАРОВ Бахытжан Кожанбердыулы — аким Турксибского района города Алматы.

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «бакалавр международных отношений»; магистр гуманитарных знаний. Доктор философии (Phd).

Трудовая деятельность: ведущий специалист Государственного фонда развития молодежной политики, главный специалист, начальник отдела по работе с ВУЗами и молодежными организациями Управления по вопросам молодежной политики города Алматы (2008-2012); начальник отдела информационной политики и мониторинга СМИ, заместитель руководителя Управления внутренней политики, руководитель отдела социально-культурной сферы, заместитель руководителя аппарата акима Алматы, руководитель управления жилья и жилищной инспекции Алматы (2012-2019).

На занимаемой должности — с января 2020 года.

Награжден юбилейными медалями.