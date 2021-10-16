23 вопроса спортсмену: Первая ракетка Казахстана - о любимой еде, фильме и главной мечте
Поговорим о тебе:
1. Твой знак зодиака? - Близнецы
2. Твоя любимая еда? - Пицца, паста, шоколад
3. Какой стиль одежды ты предпочитаешь? - Свободный, классический
4. Что ты любишь делать в свободное время? - Провести время с семьей/друзьями или посмотреть фильм/сериал
5. Любимый цвет? - Зеленый
6. Твое любимое время года? - Лето
7. У тебя есть талисман на удачу? - Кулон
8. Без чего ты не выйдешь из дома? - Без телефона
Поговорим об искусстве:
1. Твой любимый фильм? - «1+1: Неприкасаемые», «Зеленая миля», «Иллюзия обмана»
2. Последняя книга, которую ты прочитала? - «Вторая жизнь Уве» (Фредрик Бакман)
3. Любимый сериал? - «Шерлок Холмс»
4. Цитата, которая больше всего тебе по душе? - «Никогда не делает ошибок только тот, кто не пробует ничего нового» (Эйнштейн)
5. Хобби, которым ты любишь заниматься? - Проходить квесты, кататься на аттракционах
6. Фильм, который ты хочешь посмотреть - «Душа»
7. Книга, которую ты хочешь прочитать? - «Богатый папа, бедный папа» (Роберт Кийосаки)
8. Какую книгу ты бы посоветовала почитать своим болельщикам? - «Вторая жизнь Уве»
О теннисе:
1. Правило, которое тебе больше всего не нравится? - Во время судороги нельзя вызвать физио и нужно отдавать очки
2. Самая любимая вещь в твоем виде спорта? - Ракетка
3. Спортсмен, с которым ты бы хотела встретиться (не только твой вид спорта) - Роджер Федерер
4. Что бы ты изменила в правилах своего вида спорта? - Чтобы в жаркую погоду играли на закрытых стадионах
5. Каким видом спорта, если бы не теннис, ты бы занималась? - Фигурное катание, плавание
6. Твоя главная мечта и цель в спорте? - Выиграть турниры «Большого шлема» и быть первой ракеткой мира
7. Теннис - это...? - Жизнь