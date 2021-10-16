23 вопроса спортсмену: Первая ракетка Казахстана - о любимой еде, фильме и главной мечте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждый день атлеты #teamKZ выступают на мировой арене, защищая честь страны. Спортсмены команды Казахстана рассказывают о своих победах, о том, как они тренируются, чего им стоила та или иная медаль. Но многое остается за кулисами. Какое у них любимое блюдо? Есть ли у них самый большой страх? Какую книгу они только закончили читать? Есть ли у них любимые приемы? Чем бы они стали заниматься, если бы в их жизнь не пришел спорт? В коротких ответах на эти простые вопросы о себе немного рассказала казахстанская теннисистка и первая ракетка страны Елена Рыбакина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Поговорим о тебе:

1. Твой знак зодиака? - Близнецы

2. Твоя любимая еда? - Пицца, паста, шоколад

3. Какой стиль одежды ты предпочитаешь? - Свободный, классический

4. Что ты любишь делать в свободное время? - Провести время с семьей/друзьями или посмотреть фильм/сериал

5. Любимый цвет? - Зеленый

6. Твое любимое время года? - Лето

7. У тебя есть талисман на удачу? - Кулон

8. Без чего ты не выйдешь из дома? - Без телефона

Поговорим об искусстве:

1. Твой любимый фильм? - «1+1: Неприкасаемые», «Зеленая миля», «Иллюзия обмана»

2. Последняя книга, которую ты прочитала? - «Вторая жизнь Уве» (Фредрик Бакман)

3. Любимый сериал? - «Шерлок Холмс»

4. Цитата, которая больше всего тебе по душе? - «Никогда не делает ошибок только тот, кто не пробует ничего нового» (Эйнштейн)

5. Хобби, которым ты любишь заниматься? - Проходить квесты, кататься на аттракционах

6. Фильм, который ты хочешь посмотреть - «Душа»

7. Книга, которую ты хочешь прочитать? - «Богатый папа, бедный папа» (Роберт Кийосаки)

8. Какую книгу ты бы посоветовала почитать своим болельщикам? - «Вторая жизнь Уве»

О теннисе:

1. Правило, которое тебе больше всего не нравится? - Во время судороги нельзя вызвать физио и нужно отдавать очки

2. Самая любимая вещь в твоем виде спорта? - Ракетка

3. Спортсмен, с которым ты бы хотела встретиться (не только твой вид спорта) - Роджер Федерер

4. Что бы ты изменила в правилах своего вида спорта? - Чтобы в жаркую погоду играли на закрытых стадионах

5. Каким видом спорта, если бы не теннис, ты бы занималась? - Фигурное катание, плавание

6. Твоя главная мечта и цель в спорте? - Выиграть турниры «Большого шлема» и быть первой ракеткой мира

7. Теннис - это...? - Жизнь