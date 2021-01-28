23 уголовных дела возбудили по фактам браконьерства в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК с начала 2021 года было выявлено 23 факта браконьерства в отношении краснокнижных и находящихся под угрозой исчезновения животных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Из числа выявленных случаев 18 были связаны с незаконным обращением с дериватами сайгаков, 5 – с незаконной охотой на редкие виды животных (архар, джейран). Отметим, инспекторским составом РГКП «ПО Охотзоопром», являющегося подведомственной организацией комитета, на постоянной основе проводятся проверки для выявления подобных фактов браконьерства. Напоминаем, что согласно статье 337 Уголовного кодекса РК «Незаконная охота, в том числе с применением огнестрельного, пневматического, метательного, холодного оружия, других видов орудий добывания» наказывается штрафом в размере до 3000 МРП либо ограничением свободы на срок до 3 лет», - говорится в распространенном сообщении.

В случае наличия информации о планируемом либо совершенном факте браконьерства, казахстанцев просят обращаться по телефону горячей линии Комитета лесного хозяйства и животного мира РК: +7 777 678 52 52.