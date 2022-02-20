23 тысячи человек с инвалидностью обеспечены спецсредствами и услугами в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 23 тысячи человек с ограниченными возможностями обеспечены специальными средствами и услугами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау прошло совещание с неправительственными организациями по вопросам решения социальных проблем людей с ограниченными возможностями. Руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов рассказал членам общественных организаций о проделанной работе в 2021 году и поделился планами работы на текущий год.

«Общее количество граждан с ограниченными возможностями в области составляет 23 656 человек, из них инвалиды первой группы – 2011, второй группы - 9 480, третьей группы – 8 358, дети-инвалиды - 3 807», - сказал глава управления.

По его словам, более 23 тысяч лиц с инвалидностью в области через Портал социальных услуг получили 55 видов технических средств реабилитации, услуги санаторно-курортного лечения, услуги индивидуального помощника и специалистов жестового языка.

«Через портал было принято 16 434 обращения, из них 14 798 - по обеспечению необходимыми средствами, тифлотехническими, сурдотехническими, гигиеническими, протезно-ортопедическими услугами. Подавляющему числу людей помогли», - проинформировал Азамат Мамбетов.

По его данным, в рамках государственного социального заказа с начала года оказано 9 914 перевозок людям с ограниченными возможностями. На сегодняшний день в области оказывают услуги 22 инватакси. В этом году в городе Атырау открылся центр «Активное долголетие для пожилых», в селе Алмалы начато строительство реабилитационного центра для детей и взрослых на 150 мест.

Руководитель управления также отметил, что растет размер гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости санаторно-курортного лечения, протезно-ортопедической помощи, технических вспомогательных средств, специальных средств передвижения, приобретаемых через портал.

В ходе совещания представители неправительственных организаций задавали вопросы, озвучивали проблемы. Одна из них из заключается в том, что бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение касаются только лиц с инвалидностью, путевки на индивидуального помощника не предусмотрено. Также было предложено разработать и внедрить специальную социальную карту для нужд особенных людей.