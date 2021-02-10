23 тонны мусора вывезли с берегов Урала в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с февраля, не дожидаясь весны, приступили к очистке набережной реки Урал от накопившегося мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Специальная техника всех коммунальных служб приступила к очистке набережной. На левобережье - из пригородных сел Дамба, Амангелды - уже вывезено 12 тонн мусора. Огромная территория набережной в пригороде буквально усыпана покрышками и хозяйственным мусором. Одновременно спецтехника ведет работу по очистке и на правом берегу реки. Здесь, от моста Алиева до моста Жилгородок-Авангард, собраны 11 тонн мусора, оставленного любителями рыбной ловли и отдыхающими», - сообщает пресс-служба городского акимата.

Очистку берегов Урала прокомментировал аким города Кайрат Уразбаев.

«Поддержка надлежащего санитарного состояния города является одним из главных приоритетов нашей работы. Загрязнение набережной несет серьезную опасность для населения и наносит урон окружающей среде. Согласитесь, грязь вокруг неприятна и жителям, и гостям города.

В прошлом году во время празднования Дня города состоялось открытие парка молодежного отдыха и набережной на правом берегу реки. Прекрасная набережная! Теперь, ежедневно проводя обходы, мы наблюдаем разбросанный мусор и пищевые остатки на беговых и велосипедных дорожках, возле скамеек и урн. С новыми набережными, площадью с флагштоком и большим количеством фонтанов, газонов появились не только достопримечательности, но и дополнительные нагрузки на городские службы. Без поддержки жителей города, соблюдения порядка в общественных местах проблему не решить. Огромная просьба к жителям и особенно к молодежи: отдыхайте, но не сорите, вносите свою лепту в чистоту города», - говорит аким города.