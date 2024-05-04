23 тысячи рабочих мест создано в Карагандинской области

В Карагандинской области в этом году запущено 11 новых инвестпроектов. В планах реализация еще 10 кейсов по всему региону. На этих предприятиях будет создано около 4 тысяч новых рабочих мест, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об экономическом развитии области рассказала руководитель управления экономики Татьяна Аблаева.

— По итогам первого квартала темп роста экономики составил 8,7%. В структуре ВРП около 50% приходится на промышленное производство. Запущено 11 новых инвестиционных проектов. В результате создано более 23 тысяч рабочих мест, из них 21 тысяча — постоянных. На текущий год Главой государства поставлена чёткая задача по ежегодному росту валового внутреннего продукта на уровне минимум 6%, — сообщила Татьяна Аблаева.

Также в этом году намечена реализация 27 инвестпроектов в сфере АПК и 10 — в промышленности. В числе последних - производство катодной меди в Шетском районе, ферросиликоалюминия в Бухар-Жырауском районе, ветроэнергетических башен и железобетонных изделий в Караганде, грузовых автомобилей, оцинкованных металлоизделий и стальных прямошовных труб в Сарани.

На этих предприятиях будет создано около 4 тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, темп ввода жилья в области с начала года вырос на 20,2%. Это более 177 тысяч квадратных метров. Улучшить жилищные условия смогут 1550 семей.

В регионе продолжается поддержка и развитие малого и среднего бизнеса. В рамках региональной программы «Кәсіпкер» субсидирование и гарантирование получили уже свыше 100 проектов. До конца года планируется выдать 704 микрокредита на 5,6 млрд тенге.

Будет создано свыше 1200 рабочих мест с охватом 124 сельских округов. Благодаря Единой программе поддержки предпринимательства в этом году будет профинансировано 4 тысячи проектов.