2,3 тысяч жителей Атырауской области подали заявления на отсрочку по кредитам

Силами ДЧС, местных исполнительных органов, различных компаний на сегодня в Жылыойским районе откачано 2,8 млн кубических метров воды. За последние сутки к электричеству подключено 56 домов и четыре объекта предпринимательства, к газоснабжению – 92 дома. Об этом на брифинге в СЦК сообщил пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Продолжаются работы по регистрации заявок по возмещению стоимости погибших от паводка сельскохозяйственных животных, с 24 по 28 апреля было принято от жителей и крестьянских хозяйств 74 заявления. По состоянию на 29 апреля принято 3 878 заявлений, 3 600 пострадавшим оказана единовременная материальная помощь. МИО ведется регистрация жителей по отсрочке кредитов. С 10 по 29 апреля всего зарегистрировано 2 395 человек, — рассказал представитель ведомства на площадке в СЦК.

Он добавил, что на 29 апреля комиссией по оценке и возмещению ущерба от граждан принято 2 692 заявления, проведено техническое обследование более 600 домов.

По реке Жайык Атырауской области за счет поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень изменился:

на гидропосту реки Урал –. Индербор уровень на отметке 693 см (845 см), подъем уровня на +25 см, общий подъем с начала паводка составляет 470 см;

реки Урал –. Махамбет — уровень на отметке 764 см (опасный 850 см), подъем уровня за сутки на + 10 см, общий подъем с начала паводка составляет 447 см;

на гидропосту реки Урал — Атырау уровень на отметке 446 см (550 см), подъем уровня за сутки +4 см, общий подъем с начала паводка составляет 255 см.

По словам Руслана Жумагазиева, в Атырауской области продолжаются противопаводковые мероприятия: возведены защитные дамбы протяженностью 509,7 км при плане 523 км, объем выполненных работ составляет 97,4%. Также было уложено более 4,9 млн (4 906 752 штуки) мешкотар.