23 страны сообщили о наличии у них омикрон-штамма

ЖЕНЕВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 23 государства сообщили на настоящий момент о присутствии омикрон-штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в ЮАР. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Как минимум 23 страны сообщили о присутствии омикрон-штамма, и это число, несомненно, будет расти», - сказал он.

По словам гендиректора, эти государства расположены в пяти из шести регионов ВОЗ. Организация относится к такому развитию событий «крайне серьезно», так же должны поступать все страны, продолжил он. По его словам, в настоящее время проводится изучение «омикрона», однако «предстоит еще многое узнать о его передаче, тяжести заболевания, эффективности тестов, терапевтических средств и вакцин». За последние дни несколько консультативных групп ВОЗ провели заседания, чтобы «оценить имеющиеся данные и определить приоритет исследований, необходимых для ответа на эти вопросы», отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус поблагодарил ЮАР и Ботсвану за выявление омикрон-штамма, а также за быстрое его секвенирование и передачу информации о результатах. Он выразил вместе с тем «глубокую обеспокоенность» тем, что эти страны «сейчас наказаны другими за то, что поступили правильно».

Также он считает, что полный запрет на международные поездки не предотвратит распространение омикрон-штамма коронавируса. В связи с этим ВОЗ призывает страны оптимизировать меры в сфере здравоохранения в условиях пандемии и обеспечить немедленную вакцинацию людей, входящих в группы риска.

«Полный запрет на поездки не предотвратит международное распространение «омикрона», он (запрет - прим. ТАСС) представляет собой тяжелое бремя для жизни и средств существования», - сказал гендиректор.

«ВОЗ продолжает призывать все страны оптимизировать меры в области здравоохранения и социальной сфере и обеспечить, чтобы люди из группы риска и уязвимые во всех государствах были полностью вакцинированы, немедленно», - подчеркнул Гебрейесус.

«Запрет на путешествия может предотвратить быстрое распространение вируса на начальном этапе и подготовиться к вспышке, - уточнил в свою очередь заместитель гендиректора ВОЗ Жауад Махджур. - Однако полный запрет не остановит распространение вируса в целом. Для этого нужны комплексные меры на основе анализа реальных рисков».

Со своей стороны, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове поблагодарила ученых из ЮАР за выявление нового варианта вируса и оперативную передачу информации в организацию, что позволило быстро отреагировать на ситуацию. Параллельно она призвала «не наказывать страны, потому что они поделились информацией».

Меры против омикрон-штамма

«ВОЗ продолжает призывать все страны оптимизировать меры в области здравоохранения и социальной сфере и обеспечить, чтобы люди из группы риска и уязвимые во всех государствах были немедленно полностью вакцинированы», - подчеркнул Гебрейесус.

Среди необходимых шагов он назвал мероприятия по снижению распространения нового штамма, в частности проведение скрининга пассажиров перед поездкой и по прибытии, а также помещение в случае необходимости на карантин.

По словам главы ВОЗ, хотя внимание сейчас приковано к омикрон-штамму, необходимо «не забывать, что мы уже имеем дело с высокозаразным и опасным дельта-вариантом, на который сейчас приходятся почти все случаи заражения в мире». В этой связи гендиректор рекомендовал использовать «имеющиеся инструменты для предотвращения передачи и спасения жизней», которые применяются сейчас против штамма «дельта». «Если мы будем это делать, то предотвратим также распространение и защитим жизни от «омикрона», - констатировал Гебрейесус. Он напомнил, что сейчас в мире охват вакцинацией от коронавируса и тестированием является соответственно «низким» и «очень низким».

В этой связи гендиректор призвал государства «продолжать в полной мере финансировать» международное партнерство ACT-Accelerator, чтобы «обеспечить равный доступ к вакцинам, тестированию и терапевтическим средствам в мире».

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». Согласно предварительным данным организации, штамм обладает повышенной способностью к распространению.