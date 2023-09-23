23 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

Фото: topdoc.me

62 года назад (1961) родился АРЫН Нурлан Мухтарулы - профессор, доктор медицинских наук, лауреат государственной премии «Дарын» РК, хирург.

Уроженец г. Алма-Аты. Окончил педиатрический факультет Алма-Атинского государственного медицинского института имени С.Д. Асфендиярова, врач-педиатр (1984).

Трудовая деятельность: интернатура по детской хирургии, врач-хирург Кегенской центральной районной больницы Алма-Атинской области (1984-1985); клиническая ординатура по детской хирургии при Алма-Атинском государственном медицинском институте (1985-1987); врач-хирург отделения экстренной хирургии детской городской клинической больницы № 1 г. Алма-Аты (с 1987 года); младший научный сотрудник лаборатории «Нейротравма у детей» ЦНИЛ Алма-Атинского государственного медицинского института имени С.Д. Асфендиярова (1989-1990); ассистент кафедры детской хирургии Алма-Атинского государственного медицинского института имени С.Д. Асфендиярова (1990-1994); старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, заведующий отделением хирургии легких и общей детской хирургии Научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова (1994-1998); заведующий отделом торако-абдоминальной хирургии Научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова (1998-2003); заместитель директора по лечебной работе многопрофильного медицинского центра «Мейiрiм» (АО НК «КазМунайГаз», г. Астана) (2003-2005).

В 2002 удостоен звания лауреата Государственной премии «Дарын» РК за цикл научных работ по детской хирургии. В 2005 - награжден медалью «За развитие науки Казахстана».

Фото: maek.kz

57 лет назад (1966) родился ИГАЛИЕВ Мурат Жаубаевич - заместитель Генерального директора по развитию АО «МАЭК Казатомпром».

Родился в Атырауской области.

Окончил Семилукское техническое училище № 24 по специальность «машинист - турбинист», Саратовский государственный технический университет, промышленная теплоэнергетика (1997).

Трудовая деятельность: машинист технологических компрессоров по 2 разряду в трубокомпрессорном цехе № 34 «Саратовтрансгаз» (позднее ЗАО «Актаутрансгаз»), ЗАО «ИнтергазЦентральнаяАзия» (1984-2012); главный специалист Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО (2012-2013); директор АО «Жайыктеплоэнерго» (2013-2015); главный специалист топливно-энергетического комплекса Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области (2017); заместитель руководителя Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области (2017); руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области (2018-2020); заместитель Генерального директора по развитию АО «МАЭК Казатомпром» (с 2021)

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Астана 20 жыл», нагрудным знаком «Еңбек сіңірген энергетик».

Фото: centrasia.org

47 лет назад (1976) родился КУДАЙБЕРГЕНОВ Ескендир Копбосынович - заместитель руководителя представительства Президента в Парламенте Республики Казахстан.

Родился в Капчагае в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, юрист (1997).

Трудовая деятельность: специалист Верховного суда Республики Казахстан, старший специалист финансово-хозяйственного отдела аппарата Верховного суда Республики Казахстан, референт отдела делопроизводства и контроля аппарата Верховного суда РК, консультант судебной коллегии Верховного суда РК, консультант судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК, временно исполняющий обязанности помощника члена Президиума Верховного суда РК, исполняющий обязанности главного-консультанта - заведующего сектором писем и приема граждан канцелярии Верховного суда РК, главный консультант управления кадровой работы Верховного суда РК (1997-2001); консультант государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан, главный эксперт представительства Президента РК в Парламенте Республики Казахстан (2001-2004); начальник управления кадровой работы, заведующий отделом кадров и государственной службы аппарата Верховного суда РК (2004-2005); председатель специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области (2005-2006); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2006-2011).

На занимаемой должности с 2011 года.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

46 лет назад (1977) родился МАМАЕВ Талгат Шариевич - заместитель акима Жамбылской области.

Уроженец Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, международные экономические отношения.

Трудовая деятельность: бухгалтер ТОО «СБТ» (1999-2000); специалист, начальник отдела Налогового комитета по Жамбылскому району (2000-2003); начальник отдела, начальник управления, заместитель председателя налогового комитета по Жамбылской области (2003-2006); начальник управления администрирования и мониторинга крупных налогоплательщиков Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2006-2008); начальник налогового департамента по Восточно-Казахстанской области (2008-2012); начальник налогового департамента по Карагандинской области (2012-2014); руководитель департамента государственных доходов по Актюбинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (2014-2017); директор департамента анализа, статистики и управления рисками КГД МФ РК (2017-2019); заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2019-2020); уполномоченный по этике Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (04.2020-08.2020).

На занимаемой должности с 2020 года.

Фото: inbusiness.kz

41 год назад (1982) родился АЛИЕВ Данияр Дуппаевич - руководитель Департамента экономических расследований по городу Шымкент АФМ РК.

Уроженец Южно-Казахстанской области.

Окончил Академию Комитета Национальной безопасности (2004); Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (2016); Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (2020).

Трудовая деятельность: служба в органах КНБ РК (2004-2015); руководитель Управления расследования правонарушений в финансовой сфере Департамента досудебного расследования (2015); заместитель руководителя Департамента государственных доходов по городу Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2015-2019); врио руководителя Департамента экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу по городу Нур-Султан (2019); руководитель Департамента экономических расследований по Мангистауской области (2019-2022).

На занимаемой должности с 2022 года.

Награжден орденом «Айбын» ІІ степени, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».