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23 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Дулат Молдабаев
23 Октября 2022, 08:00
23 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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100 лет назад (1922-1943) родилась МАМЕТОВА Маншук Жиенгалиевна - пулеметчица 100-й отдельной стрелковой бригады 3-й ударной армии Калининского фронта, гвардии старший сержант, первая казахская женщина, которой присвоено звание Героя Советского Союза.

Родилась в ауле Жаскус Ординского района Уральской области Казахстана. Была пятым ребенком в семье. После смерти родителей жила у тети в Алма-Ате. Училась в средней школе, затем на медицинском рабфаке. Одновременно работала в секретариате Совнаркома Казахской ССР. В 1942 году окончила два курса Алма-Атинского медицинского института и добровольцем ушла на фронт.

В Красной Армии с 1942 года. В действующей армии с августа 1942 года. Сначала ее определили писарем в штаб, затем медсестрой в полевой госпиталь. В свободное время изучила конструкцию пулемета «Максим» (метко стрелять научилась еще в институте) и добилась перевода в стрелковую часть.

15 октября 1943 года войска Калининского фронта, в составе которых воевала Маншук Маметова, вели бои за освобождение города Невеля Псковской области. Похоронена в городе Невеле. Звание Героя Советского Союза гвардии старшему сержанту Маметовой Маншук Жиенгалиевне присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года.

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59 лет назад (1963) родился МОЛДАБАЕВ Каныш Танирбергенович - председатель правления АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC».

Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер-электрик (1987); Карагандинский государственный технический университет, экономист-юрист (2002); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы (2004); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор делового администрирования (2020).

Трудовая деятельность: электрослесарь Баянаульского района электрических сетей (1987); мастер Баянаульского района электрических сетей (1987-1988); диспетчер Баянаульского района электрических сетей (1988-1989); главный инженер Баянаульского района электрических сетей (1989-1996); начальник Баянаульского района электрических сетей (1996-1997); президент акционерного общества, Баянаульский район электрических сетей (1997-1999); заместитель акима Баянаульского района Павлодарской области (1999-2004); начальник управления электроэнергетики Министерства энергетики и минеральных ресурсов (2004-2007); директор филиала «Северные МЭС» АО «KEGOC» (2007-2009); директор департамента развития НЭС АО «KEGOC» (2009-2011); директор по управлению индустриальными активами АО «Самрук Казына» (2011-2012); директор департамента инновационно-технологической политики и развития АО «Самрук-Энерго» (05.2012-11.2012); управляющий директор по развитию АО «Самрук-Энерго» (2012-2014); заместитель председателя правления АО «Самрук-Энерго» (2014-2015); первый заместитель председателя правления АО «Самрук-Энерго» (2015-2016); управляющий директор - член правления АО «Самрук-Энерго» (2016-2018); заместитель генерального директора АО «КАЭС» (2018-2019); руководитель сектора «Энергетика» АО «Самрук-Казына» (2019-2021); директор дирекции энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Казына» (04.2021-11.2021).

На занимаемой должности - с ноября 2021 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2015), «Парасат» (2021); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «KazEnergy» (2010); удостоен званий «Заслуженный энергетик СНГ» (2010), «Заслуженный энергетик КЭА» (2012), ҚР «Еңбек сiңiрген энергетик» (2021).

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57 лет назад (1965) родился МАМИН Аскар Узакпаевич - государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Целинограде (ныне - Астана). Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1987); Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, экономист (2003).

Трудовая деятельность: монтажник, мастер треста «Целинтяжстрой» (1987-1988); служил в органах управления внутренних дел Целиноградского облисполкома (1988-1991); заместитель генерального директора Союза инновационных предприятий Казахстана (1991-1993); генеральный директор СП «Интер-Ишим» (1993-1996); первый заместитель акима Акмолы (Астаны) (1996-2000); заместитель председателя административного совета Акмолинской СЭЗ (1998-2000); вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2000-2002); председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2000-2001); генеральный директор ТОО «Инком-Астана» (2002-2003); первый вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (2003-2004); министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2005-2006); аким Астаны (2006-2008); президент АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2008-2016); первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (2016-2019); Премьер-Министр Республики Казахстан (2019-2022).

Награжден орденами «Құрмет» (2006), «Барыс» 2-й ст. (2011), Почетного легиона Французской Республики (2013), орденом «За гражданские заслуги» 1-й степени Королевства Испании (2014), «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» (2020); медалями «Ерен еңбегі үшін» (1998), «10 жыл Астана» (2008), «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019).

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44 года назад (1978) родился ДАЛМАТОВ Канатай Жорабекович - заместитель директора Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Военный институт КНБ РК (2000); Центрально-Азиатский университет, магистратура.

Трудовая деятельность: заместитель начальника пограничной заставы, начальник поста, начальник пограничной заставы Зайсанского пограничного отряда; проходил службу на должностях оперативного и руководящего состава органов национальной безопасности РК.

На занимаемой должности - с октября 2019 года.

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36 лет назад (1986) родился БАЙКЕН Есет Берикулы - заместитель акима города Астаны.

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, бакалавр юриспруденции (2008); Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова, бакалавр экономики (2010).

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист управления экономики и бюджетного планирования Астаны (2008-2010); главный специалист отдела социально-культурной сферы ГУ «Аппарат акима города Астаны» (2010-2013); главный инспектор акимата Астаны, руководитель организационно-инспекторского отдела ГУ «Аппарат акима города Астаны» (2013-2016); эксперт секретариата руководителя администрации Президента РК (2016-2017); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента РК (2017-2019); аким Нуринского района Карагандинской области (02.2019-07.2019); руководитель аппарата акима г. Нур-Султан (2019-2020); аким района «Сарыарка» г. Нур-Султан (2019-2022); аким района «Сарыарка» Астаны (02.2022-09.2022).

На занимаемой должности - с сентября 2022 года.


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