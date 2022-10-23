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23 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

Редактор:  
Дулат Молдабаев
23 Октября 2022, 07:00
23 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день снежного барса

Был учрежден по инициативе стран, которые входят в ареал обитания ирбиса. Впервые отмечался 23 октября 2014 года. 23 октября 2013 года на I Всемирном форуме по сохранению снежного барса, проходившем в Бишкеке (Кыргызстан), была принята Бишкекская декларация по сохранению снежного барса. Ее подписали представители 12 стран ареала снежного барса: Афганистан, Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

День осведомленности о синдроме кабуки

Посвящен очень редкому и поэтому малоизученному генетическому заболеванию, открытому японским врачом-педиатром и генетиком Норио Ниикавой. Впервые Ниикава столкнулся с характерным набором симптомов в 1969 году и предположил, что имеет дело с неизвестным науке заболеванием, которое, вероятно, имеет наследственный характер. Официально синдром кабуки (также известный как синдром грима кабуки или синдром Ниикавы-Куроки) был открыт в 1981 году.

СОБЫТИЯ

В 1961 году Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР поселку Ермак был присвоен статус города, который в 1993 году на основании постановления Президиума Верховного Совета Республики Казахстан был переименован в Аксу.

В 1995 году постановлением Правительства было создано республиканское государственное предприятие «Агентство «Хабар».

«Хабар» принес в Казахстан информационные инновации: прямые трансляции с места событий, комментарии в прямом эфире крупнейших мировых событий, телемост с космической станцией «Мир». Сегодня «Хабар» - это «телесемейство» четырех каналов, вещающих на казахском, русском и английском языках: «Хабар», национальный спутниковый телеканал «Kazakh TV», круглосуточный информационный телеканал «Хабар 24» и киноканал «El Arna».

В 2007 году мэр Грозного Муслим Хучиев подписал распоряжение о переименовании улицы Бутырина в улицу имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Это сделано в знак уважения к Главе Казахстана, который внес огромный вклад в дело укрепления братских связей между двумя народами.

В 2013 году в Шымкенте открылась выставка, посвященная 350-летию выдающегося казахского общественного деятеля Толе би. Экспозиция была выставлена в Южно-Казахстанском краеведческом музее и рассказала о времени, когда жил великий Толе би, бий Старшего жуза, один из авторов свода законов «Жетi жарғы». На выставке была представлена информация о людях, которые возглавляли народ в эпоху Толе би. В музее также была организована фотогалерея исторических памятников, выставлены изделия декоративно-прикладного искусства и книги той эпохи.

В 2013 году в Урумчи состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между ИА «Казинформ» и сайтом «Тяньшаньнет», являющегося ведущим и крупнейшим информационным интернет-центром Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В церемонии подписания соглашения приняли участие руководство пресс-канцелярии Правительства СУАР КНР, а также представители ведущих СМИ Казахстана, Китая, Кувейта, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Турции, прибывшие в Урумчи на семинар средств массовой информации «Китай-Евразия».

В 2014 году в Азербайджане, в издательстве «Тэхсил» («Образование») была издана книга «Оглума мяктублар» («Письма к сыну») заслуженного деятеля науки Казахстана, академика Национальной академии наук, выдающегося казахского тюрколога и писателя, доктора филологических наук, лауреата премии Культегина, международной премии Франца Кафки под эгидой ЮНЕСКО Немата Келимбетова.

В этой книге в форме писем к сыну, получающему образование вдали от Родины, он рассматривает вопросы истории, духовности, нравственности, воспитания, размышляет о различных чертах людского характера.

В 2015 году в Баку состоялось заседание 35-й сессии Межгосударственного совета по авиации и использованию воздушного пространства (Межгоссовет).

Принимая во внимание активное сотрудничество казахстанской стороны со всеми международными и региональными партнерами в области гражданской авиации, а также учитывая динамичное развитие данной отрасли в Казахстане, Министерство иностранных дел РК было награждено в номинации «За дипломатическую и международно-правовую поддержку гражданской авиации».

В 2016 году в Рио-де-Жанейро состоялась торжественная передача традиционного символа Всемирного горного конгресса - «Масляной лампы» и эстафеты на право проведения Всемирного горного конгресса Казахстану.

«Масляную лампу» - традиционный символ ВГК, глава горнопромышленной ассоциации Бразилии Хосе Фернандо Коура передал Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан Кайрату Саржанову.

В 2017 году жамбылец Омирали Нышан стал двукратным чемпионом мира на проходившем в Лондоне (Великобритания) VII чемпионате мира по паратаеквондо. В чемпионате приняли участие около 270 спортсменов с ограниченными физическими возможностями из 57 стран мира. Честь Казахстана защищали четверо спортсменов из Тараза, Атырау, Актобе и Уральска.

В 2018 году Алматы, первый из городов Республики Казахстан, вступил в международную организацию «Здоровые города», что будет содействовать внедрению в городе современных, научно обоснованных и доказавших свою эффективность стратегий улучшения здоровья и качества жизни.

«Здоровые города» - это международный проект, который уже более 20 лет развивается при поддержке Европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения. На сегодняшний день в проект вошли более 1000 городов, районов и поселков более чем 30 стран Европейского региона ВОЗ.

В 2018 году на юношеском чемпионате мира по шахматам - The World Youth Chess Championships, который проходил на греческом острове Халкидики, казахстанские спортсмены завоевали четыре награды.

The World Youth Chess Championships 2018 - один из крупнейших в мире чемпионатов по шахматам, который ежегодно собирает лучших игроков со всей планеты. В соревнованиях было задействовано рекордное количество участников - 651 шахматист из 79 стран, среди которых восемь гроссмейстеров, 48 международных мастеров и 157 мастеров ФИДЕ.

В 2019 году впервые в Алматы врачи детской городской клинической больнице № 2 провели уникальную нейрохирургическую операцию «Лоскутная краниотомия с использованием эндоскопической ассистенцией» трехмесячному ребенку.

В проведении хирургического вмешательства был применен малоинвазивный метод эндоскопической коррекции деформаций черепа, обеспечивающий отличные функциональные результаты при минимальном риске кровопотери, также снижается длительность анестезии и послеоперационных осложнений, и самый ключевой фактор - это косметический эффект. При старых доступах разрез проводился от уха до уха, сейчас же операцию провели двумя небольшими разрезами, размером 3-4 см.

В 2020 году в честь 175-летия великого казахского поэта Абая и 1150-летия известного во всем мире ученого, мыслителя Абу Насыра аль-Фараби в Туркестане установили памятники. Автором обоих памятников является скульптор Гульфия Мельдеш.

Памятник Абаю установлен перед зданием городского Дворца школьников, монумент Абу Насыра аль-Фараби установлен перед зданием областного драматического театра.

В 2020 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты «JUBAN MOLDAǴALIEV.100 JYL» из серии монет «Выдающиеся события и люди»».

Монета из сплава мельхиор МН 25 номиналом 100 тенге. Выпуск монет приурочен к 100-летию со дня рождения народного писателя Казахской ССР, казахского поэта Жұбана Молдағалиева, автора произведений «Орлиная степь», «Я - казах», «Песнь о Песне», «Сель» и других.

В 2021 году в Берлине состоялась церемония открытия памятника великому казахскому поэту, мыслителю мирового уровня, основателю казахской письменной литературы Абаю Кунанбайулы. В своих произведениях Абай прославлял людей труда, призывая к устойчивому развитию, согласию и дружбе, стремлению к добру и созиданию.

Автор памятника лауреат Международной ассоциации «Искусство народов мира», скульптор Булат Мекебаев.


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