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23 объекта образования введут в эксплуатацию в Жамбылской области

18 Августа 2021 02:27
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23 объекта образования введут в эксплуатацию в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы аварийных, трехсменных, ветхих школ решают в Жамбылской области. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя областного управления образования Талгат Жамалов, передает корреспондент МА «Казинформ».

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«В этом году на строительство 23 объектов образования выделено 8,9 миллиарда тенге, - рассказал спикер. - Из них уже в этом году введут в эксплуатацию 11 объектов. И тогда будет решена проблема одной аварийной, трех трехсменных, двух школ с дефицитом ученических мест и двух ветхих школ. Всего 16 объектов образования капитально отремонтированы, на что потрачено 3,6 миллиарда тенге».

По словам Талгата Жамалова, все жамбылские школы обеспечены камерами видеонаблюдения, в 47 школах установлены турникеты, в 18 – кнопки аварийной сигнализации.

Что касается обеспечения учебниками и учебно-методическими комплектами в новом учебном году, то на эти цели из бюджета выделено 3,1 миллиарда тенге, и доставка учебной литературы, приобретаемой на основе государственного закупа, полностью завершится к 20 августа.

По его словам, управление и отделы образования региона должны приложить все усилия для создания школьникам комфортных условий для занятий.

«Все сотрудники учреждений образования (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания) получили вакцину против коронавирусной инфекции. В школах особое внимание будет уделяться соблюдению санитарных норм. Здоровье детей превыше всего, поэтому каждый класс будет учиться в своем кабинете, не переходя в другие. Сохраняется масочный режим. Все объекты образования подключены к приложению «Ashyq». Если выявят болеющего коронавирусом ученика в одном классе, то всю группу переведут на дистанционный формат обучения»,- заявил Талгат Жамалов.

По данным ведомства, более 240 тысяч школьников будут обучаться в новом учебном году в 442 школах Жамбылской области. Впервые порог школы переступят 22 327 первоклашек. Все школы региона обеспечены интернетом - в 56 школах скорость составляет 4 - 8 мбит/с, в 386 школах – 10 - 100 мбит/с. Все школы подключены к информационной системе «Күнделік». В дистанционном обучении 374 школы области используют образовательные платформы DarynOnline, BilimLand, EduPage, Sabak.kz. Платформа «DаrуnOnlinе» интегрирована с информационной системой «Күнделік».


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Автор:

Галина Скрипник

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