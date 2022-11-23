Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Календарь Казинформа

23 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

23 Ноября 2022, 08:00
23 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

68 лет назад (1954-1995) родился ОЗТЮРК Мустафа - шестикратный чемпион мира по таэквондо, обладатель 7-го дана, международный тренер по таэквондо, основатель международной высшей школы таэквондо, основатель турецкой и казахстанской школ таэквондо, актер.

Происходит из семьи казахских переселенцев, которые покинули Родину вследствие коллективизации и голодомора в Казахстане 30-х годов ХХ века. Родился в Стамбуле.

Тренировался вместе с Брюс Ли. С 1975 года по 1980 год учился в Международном университете политики г. Тайпен в Тайване и получил высшее образование - журналист-международник. Переехав работать в Германию, в Мюнхен, он открыл там школу Мустафы по таэквондо. Такая же школа открылась и в городе Стамбуле. С 1990 года по 1995 год жил и работал в Казахстане. В 1991 году основал в Казахстане Федерацию таэквондо.

Именем Мустафы Озтюрка названы улицы во многих городах Казахстана. Ряд школ таэквондо в Казахстане носит имя Мустафы Озтюрка. Также центр таэквондо, созданный Мустафой Озтюрком в Алматы и носящий его имя, регулярно проводит мероприятия по популяризации таэквондо.


68 летназад (1954) родилсяТЕМЕНОВ Талгат Досымгалиевич - актер, театральный режиссер, кинорежиссер, театральный педагог, сценарист, кинодраматург, народный артист Казахстана.

Родился в Алматинской области. Окончил театральный факультет Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы (1976); Высшие курсы сценаристов и режиссеров, кинодраматург, кинорежиссер (Москва, 1986).

Трудовая деятельность: актер Талды-Курганского областного драматического театра (с 1976 года); ассистент режиссера, сценарист киностудии «Казахфильм» (с 1980 года); учеба на Высших курсах сценаристов и режиссеров (Москва) (с 1982 года); режиссер киностудии «Мосфильм» (1986-1988); ректор Казахского государственного института театра и кино имени Т. Жургенова (с 1994 года); художественный руководитель и кинорежиссер киностудии имени Ш. Айманова НК «Казахфильм» (с 2000 года); директор и художественный руководитель Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова (с 2005 года); художественный руководитель Казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева (с 2014 года).

Автор книг «Таң нұры» (1981), «Гүлназ» (1987), «Ой-жасын» (2004). Автор сценариев и режиссер фильмов «Торо» (1986), «Волчонок среди людей» (Мосфильм, 1998), «Бегущая мишень» (1991), «Станция любви» (1993), «Казнь после смерти» (1997), «Кочевники» (2005). Автор пьес и режиссер спектаклей «Голубое такси», «Яблоневый сад», «Приглашение в Мулен Руж», «Соловьиная ночь», «Волчонок под шапкой».

Награжден орденом «Құрмет». Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері (1993). Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана.


64 годаназад (1958) родилсяКАСАНОВ Зиятдин Исмиханович - президент турецкого национального центра «Ахыска».

Родился в Алматы. Окончил Алматинский институт народного хозяйства.

Трудовая деятельность: с 1981 по 1995 годы работал в системе Министерства мелиорации и водного хозяйства КазССР на различных должностях; с 1992 года создал ряд крупных предприятий с привлечением иностранного капитала. За прошедший период им было создано более 70 предприятий в различных сферах деятельности, которые динамично развиваются и объединены под брендом «Kassanov Investment Group»; заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, председатель Всемирной Ассоциации турок-ахыска «DATÜB» (с 1999 года).

Награжден орденами «Құрмет» (2004), «Золотой орел» (2005); премией «За вклад в развитие, укрепление и сохранение международных связей в тюркском мире» (2006); имеет звание почетного доктора Европейского университета «Человек солнца».


60 лет назад (1962) родился БАСИН Вадим Борисович - первый заместитель акима Карагандинской области.

Родился в Семипалатинске. Окончил Карагандинский политехнический институт, автоматизация и электрификация горных работ (1985); Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, промышленная электроника (1990).

Трудовая деятельность: электромонтер на металлургическом комбинате (1986-1995); заместитель начальника цеха по электрооборудованию аглофабрики комбината (1995-2003); главный энергетик АО «АрселорМиттал Темиртау» (2003-2011); директор по ремонтам АО «АрселорМиттал Темиртау» (2011-2013); заместитель исполнительного директора по ремонтам АО «АрселорМиттал Темиртау» (2013); исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» (2017-2021), заместитель акима Карагандинской области.

На занимаемой должности - с октября 2022 года.

Награжден орденами «Отан», «Құрмет». Удостоен звания «Қазақстанның Еңбек Ері».


45 лет назад (1977) родился ЕГЕМБЕРДЫ Ергали Куандыкулы - заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в Шымкенте. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2000); Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, экономист (2003); Дипломатическую академию ЕНУ (2005); Бостонский университет (США) (выпускник программы «Болашак»).

Трудовая деятельность: юрист департамента финансов г. Астаны (2000); главный специалист аппарата акима г. Астаны (2000-2001); начальник отдела генеральной дирекции СЭЗ «Астана - новый город» (2001); заместитель начальника, исполняющий обязанности начальника управления по организации торговли и выдачи разовых талонов на рынках г. Астаны (2001-2002); начальник отдела комитета по связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций РК (2002-2003); вице-президент ОАО «АФДАН» (2003-2004); заместитель начальника департамента жилья г. Астаны (2004); заместитель акима района «Сарыарка» г. Астаны (2004-2006); начальник управления по выдаче разовых талонов Карагандинской области (2006-2007); заместитель акима г. Караганды (2007-2008); аким района имени Казыбек би г. Караганды (2008-2009); руководитель аппарата акима Карагандинской области (2009-2010); главный инспектор канцелярии Премьер-Министра РК (2010-2012); руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК (01.2012-11.2012); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2012-2013); заместитель министра здравоохранения и социального развития РК (с 2014 года); руководитель управления экономики и бюджетного планирования столицы (2017-2018); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2018-2019); аким района «Сарыарка» г. Астаны (02.2019-03.2019); аким района «Сарыарка» г. Нур-Султан (2019-2020); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан 92020-2022).

На занимаемой должности - с мая 2022 года.


44 года назад (1978) родился АНБАЕВ Руслан Акимжанович - аким города Петропавловск.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, экономист-менеджер, бакалавр юриспруденции.

Трудовая деятельность: старший налоговый инспектор отдела аудита налогового комитета по Тимирязевскому району (1999); главный налоговый инспектор, начальник отдела аудита косвенных налогов, начальник отдела организационно-правовой работы и взимания налогов, заместитель председателя налогового комитета по Тимирязевскому району (2002-2008); председатель налогового комитета, начальник налогового управления по Есильскому району (2008-2011); начальник налогового управления, руководитель налогового управления по Тайыншинскому району (2011-2014); главный специалист по мобилизационной подготовке отдела мобилизационной подготовки, профилактики и предупреждения терроризма аппарата акима Северо-Казахстанской области (2014-06.2015); заместитель руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области (2015-2019); аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области (2019-2020); аким Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (2020-2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.


Новости по теме
23 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
22 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
22 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
Читайте также
Венгерский режиссер завершил финальный монтаж фильма «Өліара»
23 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
22 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
22 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
21 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
21 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
20 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен руководитель управления внутренней политики Алматинской области
2 Прокуратура ответила на 500 жалоб жителей СКО
3 Франция — Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу
4 Касым-Жомарт Токаев принесет присягу 26 ноября
5 Еще два землетрясения произошло близ Алматы

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору