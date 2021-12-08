23 нетрезвых водителя задержали актюбинские полицейские за два дня

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 23 нетрезвых водителея задержали дорожные полицейские за два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

«Полицейскими было выявлено 633 факта нарушения правил дорожного движения. В частности, зарегистрировано 23 факта управления автотранспортом в состоянии опьянения, 132 факта превышения скорости и другие нарушения», - отметил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

По словам Е.Саркулова, в эти дни было зарегистрировано 41 преступление, из них 23 были раскрыты в дежурные сутки. Также раскрыто 20 ранее совершенных преступлений. Выявлено 4 факта ношения незарегистрированного огнестрельного оружия, 1 факт ношения боеприпасов и 39 факта ношения холодного оружия- ножей.

В порядке «нулевой терпимости» выявлено 470 административных правонарушений, в том числе 56 фактов противоправных действия в сфере семейно-бытовых отношений, 172 факта мелкого хулиганства, 182 факта распития спиртных напитков или появления в общественных местах в пьяном виде.

Так, 6 декабря к сотрудникам патрульной полиции, несущим службе на модульном посту полиции, расположенном возле Центрального рынка, обратилась гражданка, у которой из сумки в кафе украли телефон.

При просмотре видеокамеры полицейские установили мужчину, укравшего телефон. При отработке по улице Орская был замечен мужчина, схожий по ориентировке, у которого был обнаружен похищенный сотовый телефон. Подозреваемый был доставлен в городской отдел полиции Алматинского района.