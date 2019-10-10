23 млн тенге сэкономит модернизация уличного освещения в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Замена используемых в уличном освещении светильников ДРЛ на современные энергосберегающие ЛЭД-светильники позволит только по Кокшетау сэкономить 23 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.

Под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева прошло совещание с участием акимов города Кокшетау, Зерендинского и Бурабайского районов, руководителей управлений энергетики и ЖКХ, экономики и бюджетного планирования, представителей регионального центра ГЧП по Акмолинской области и местного производителя светодиодной продукции ТОО «Атбасар Технопарк».

Руководителем управления энергетики и ЖКХ Иваном Юрченко было предложено в рамках государственно-частного партнерства рассмотреть вопрос по замене имеющихся обычных светильников ДРЛ на современные энергосберегающие ЛЭД-светильники отечественного производителя.

«По городу Кокшетау требуют замены 4 тысячи светильников ДРЛ, по Бурабайскому и Зерендинскому районам более 800. В рамках ГЧП ТОО «Атбасар Технопарк» берет на себя обязательства по замене светильников и их гарантийное обслуживание, при этом экономия бюджетных средств только по городу Кокшетау составит порядка 23 млн тенге», - рассказали в ведомстве.

Акимом области дано поручение детально проработать вопрос и рассмотреть возможность реализации пилотного проекта.