23 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

58 лет назад (1966) родился ЖАНБЫРШИН Едил Терекбаевич — казахстанский учёный, государственный и общественный деятель.

Фото: parlam.kz

Родился в Гурьевской (ныне — Атырауская) области. Окончил Алма-Атинский энергетический институт, инженер-теплоэнергетик (1990).

Трудовая деятельность: ассистент Алма-Атинского энергетического института (1990-1992); ведущий специалист МО РК (1992-1993); старший преподаватель, доцент, ученый секретарь Актауского политехнического института (1993-1995); декан нефтехимического факультета Актауского университета (1995-1999); заместитель директора Актауского филиала Центрально-Азиатского университета (1999-2000); директор Актауского филиала Карагандинского государственного университета (2000-2007); первый заместитель председателя Мангистауского филиала НДП «Hyp Отан» (2007-2010); аким г. Актау (2012-2015); заместитель директора ТОО «Азия Техно Сервис» (с 2015 года); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член комитета по вопросам экологии и природопользованию (2021-2023).

58 лет назад (1966) родилась ТУРЕНОВА Калия Батталовна — заместитель акима города Петропавловска.

Фото: акимат города Петропавловска

Родилась в селе Боевое Исилькульского района Омской области. Окончила Петропавловский педагогический институт им. Ушинского в 1988 году по специальности «учитель русского языка и литературы»; Академию государственного управления при Президенте РК в 2021 году по специальности «магистр регионального развития».

Трудовая деятельность: учитель русского языка и литературы Булаевской СШ № 2 Северо-Казахстанской области (1988-1993); заведующей отделом по языкам Булаевской районной администрации Северо- Казахстанской области (1993-1998); заведующий отделом внутренней политики и социально-культурной сферы аппарата акима района М. Жумабаева Северо- Казахстанской области (1998-2003); заместитель акима района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (2003-2006); менеджер, главный менеджер Департамента по Акмолинской области АО «НК «СПК «Сарыарка» (2007-2009); главный менеджер отдела кадров административного департамента АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг г. Астана» (2009-2011); руководитель отдела управления человеческими ресурсами ТОО «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг» г. Астана (2011-2015); начальник отдела по работе с персоналом ТОО «Мырза-Хан» г. Астана (02.2017-2019); руководитель КГУ «Аппарат акима города Петропавловска» (2019-04.2023); На занимаемой должности с апреля 2023 года.

52 года назад (1972) родился ТАЖИМУРАТОВ Габит Калиевич — президент ОЮЛ «Ассоциация гражданской авиации Казахстана», депутат маслихата города Астаны VIII созыва.

Фото: maslihat01.kz

Родился в городе Кунграде (Каракалпакская АССР). Окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации (1997), специальность «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей»; Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, г. Алматы (2000), специальность «Правоведение»; Международная бизнес школа «IBS Astana» и «EU» (2018), магистр делового администрирования; Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы (2000), специальность «Правоведение»; Международная бизнес школа «IBS Astana» и «EU» (2018), магистр делового администрирования.

Трудовая деятельность: рабочий РЭУ — 5, г. Москва (1993-1994); рабочий 1-го разряда Су № 19, ГМП Мосинжстрой, г. Москва (1994-1995); ведущий эксперт отдела сертификации эксплуатантов ВС Государственного авиационного регистра МТиК РК, г. Алматы (1998-1999); главный эксперт-аудитор, начальник отдела по техническому аудиту эксплуатантов коммерческого воздушного транспорта и авиации общего назначения ЗАО «Казавиасертификация», г. Алматы (1999-2001); главный специалист отдела правового обеспечения деятельности системы органов юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК г. Астана (2001-2002).

Начальник отдела регулирования деятельности авиакомпаний Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК (2002-2003); начальник управления регулирования деятельности авиакомпаний Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК, г. Астана (2003-2008); начальник управления развития гражданской авиации департамента стратегического планирования и развития транспортно-коммуникационного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций РК, г. Астана (2008-2010); заведующий сектором транспортного обеспечения отдела официальных мероприятий и внешних связей Управление делами Президента Республики Казахстан (2010-2014); заместитель генерального директора ТОО «Airport Management Group» (управляющая компания по аэропортам РК) (2014-2015).

Заместитель председателя правления, управляющий директор по операционной деятельности, управляющий директор по взаимодействию с госорганами АО «Международный аэропорт Астана» (2015-2019); заместитель председателя правления Международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» по инфраструктурному обеспечению (2019-12.2019); председатель правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» (12.2019-09.2022)

50 лет назад (1974) родилась ДЖУНУСПЕКОВА Асем Айтжановна — руководитель управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области.

Фото: Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области

Родилась в с. Пушкино Ульяновского района Карагандинской области. Окончила Казахский институт потребкооперации, специальность «Бухгалтер-экономист»; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: специалист, начальник отдела Бухар-Жырауского районного отдела социальной защиты населения (1996-2006); руководитель аппарата акима Бухар-Жырауского района (2006-2010); заместитель акима Абайского района по вопросам социальной сферы (17.09.2010-12.2018).

На занимаемой должности с декабря 2018 года.

Также в этот день родились:

98 лет назад (1925-1983) родился БУКЕТОВ Евней Арыстанович — казахский химик-металлург, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук Казахстана, член Союза писателей СССР.

Фото: blog.karlib.kz

Уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский горно-металлургический институт (Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева).

Е. Букетов — основатель нового направления в химии — химии и технологии халькогенов и халькогенидов. Им разработаны пиро- и гидрохимический способы извлечения селена и теллура из медеэлектролитных шламов, уточнена классификация химических аналогов в периодической системе элементов Д. И. Менделеева, обоснована возможность гидрогенизации углей металлургическими раскислителями.

Автор более 50 изобретений, 10 патентов, ряда повестей о деятелях науки и культуры. Занимался переводами произведений мировой классики.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. В 1992 году Карагандинскому государственному университету присвоено имя академика Е. Букетова.

96 лет назад (1927-2021) родился КИРАБАЕВ Серик Смаилович — учёный-литературовед, доктор филологических наук, академик НАН РК, заслуженный деятель науки Казахской ССР, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Фото: astana-akshamy.kz

Родился в Карагандинской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного педагогического института имени Абая (1951).

Трудовая деятельность: после окончания института, обучаясь в аспирантуре, одновременно работал старшим редактором в Казахском издательстве художественной литературы, заведующим отделом редакции журнала «Әдебиет және искусство» (ныне «Жулдыз»), редактором журнала «Пионер», а затем заведующим отделом литературы и искусства редакции газеты «Социалистік Қазақстан».

С. Кирабаев — один из авторов учебника казахской литературы для 9-10 классов. В соавторстве с Б. Кенжебаевым С. Кирабаев написал учебное пособие «Казахская литература XX века» (1958). Награжден несколькими медалями.