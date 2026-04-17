23-летняя спортсменка скончалась после отказа от госпитализации в Талдыкоргане

По словам подруги погибшей Гулим Бектургановой, в день ухудшения состояния они сразу вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада, как утверждает она, осмотрела пациентку, обратила внимание на состояние горла и рекомендовала принять жаропонижающее, после чего уехала.

Позже, когда состояние ухудшилось, девушку самостоятельно доставили в больницу. Однако в многопрофильной больнице, по словам родственников, Аян не приняли из-за отсутствия регистрации и направили в областную больницу.

Там, как утверждается, врачи оценили состояние как инфекционное и направили пациентку в инфекционную больницу. В медучреждении девушке поставили две капельницы. После временного улучшения, по словам подруги, состояние вновь ухудшилось — внешне она побледнела, а губы посинели.

Тажке сообщается, что пациентка отказалась от дальнейшей госпитализации и собственноручно написала соответствующую расписку. Однако этой же ночью ее состояние резко ухудшилось. Родственники вызвали скорую помощь, но несмотря на экстренную госпитализацию в областную больницу, она скончалась, не приходя в сознание.

Родственники считают, что медицинская помощь могла быть оказана несвоевременно, и не исключают возможную халатность со стороны медработников. Также, по их словам, врачи в заключении о смерти указали об отравление неизвестным веществом.

В управлении здравоохранения области Жетысу сообщили, что 9 апреля в 18:16 Аян Турдыбек предварительно был установлен диагноз — острая респираторная вирусная инфекция и назначено лечение.

— Позже пациентка самостоятельно обратилась в областную инфекционную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь и рекомендовали госпитализацию. Однако она отказалась от стационарного лечения и подписала письменный отказ, — сообщила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Алмагуль Кенжегулова.

По ее словам, в 03:49 поступил повторный вызов скорой помощи. Медики, оказали экстренную помощь и доставили пациентку в областную больницу. Там же уже была констатирована биологическая смерть.

Как сообщили в полиции, в настоящее время по факту смерти 23-летней жительницы Талдыкоргана проводится досудебное расследование.

— В настоящее время компетентыми органами проводится проверка, а также назначена судебно мудицинская экспертиза. По итогам проверки будет предоставлена дополнительная информация, — дополнила Алмагуль Кенжегулова.

В управлении спорта уточнили, что при жизни Аян Турдыбек занималась борьбой и выступала на региональных соревнованиях по самбо.

