23-летняя костанайка оформила кредит на чужое имя для оплаты аренды квартиры

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Нехватка средств для оплаты аренды квартиры подтолкнула молодую костанайку на мошенничество, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанае задержана мошенница, которая воспользовалась чужими документами - удостоверением личности и банковской картой - для оформления микрокредита онлайн.

«23-летняя девушка срочно нуждалась в деньгах – она снимала квартиру и ей не хватало средств для аренды. Решить проблему жительница областного центра решила просто. Нашла в Интернете чужое удостоверение личности и оформила онлайн-кредит за шесть минут. Деньги перечислили на карту ее знакомого, которому она объяснила, что поскольку у нее нет банковской карты, ей переведут нужную сумму для аренды жилья ее родственники», - пояснили в департаменте полиции Костанайской области.

Почти 40 тысяч тенге девушке отдали наличными.

«Спустя год женщине, на чье имя был оформлен кредит, пришло уведомление от микрофинансовой организации о том, что у нее образовалась задолженность более 85 тысяч тенге. Она не знала, что ее удостоверение есть в открытом доступе. По данному факту потерпевшая обратилась в полицию», - добавили в полиции.

Для расследования преступления отдел по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области провел необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

В результате мошенница была задержана и дала признательные показания о том, что использовала чужие документы для оформления кредита. Ведется следствие.

С начала года сотрудниками полиции раскрыто 368 преступлений, связанных с оформлением микрокредитов, с помощью мошеннических схем. Полиция еще раз напоминает о правилах безопасности, главное из которых бережное отношение к своим персональным данным.

В полиции рекомендуют не передавать, не пересылать никому свое удостоверение личности, не сообщать реквизиты банковской карты.