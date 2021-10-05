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    20:53, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    23-летняя костанайка оформила кредит на чужое имя для оплаты аренды квартиры

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Нехватка средств для оплаты аренды квартиры подтолкнула молодую костанайку на мошенничество, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В Костанае задержана мошенница, которая воспользовалась чужими документами - удостоверением личности и банковской картой - для оформления микрокредита онлайн.

    «23-летняя девушка срочно нуждалась в деньгах – она снимала квартиру и ей не хватало средств для аренды. Решить проблему жительница областного центра решила просто. Нашла в Интернете чужое удостоверение личности и оформила онлайн-кредит за шесть минут. Деньги перечислили на карту ее знакомого, которому она объяснила, что поскольку у нее нет банковской карты, ей переведут нужную сумму для аренды жилья ее родственники», - пояснили в департаменте полиции Костанайской области.

    Почти 40 тысяч тенге девушке отдали наличными.

    «Спустя год женщине, на чье имя был оформлен кредит, пришло уведомление от микрофинансовой организации о том, что у нее образовалась задолженность более 85 тысяч тенге. Она не знала, что ее удостоверение есть в открытом доступе. По данному факту потерпевшая обратилась в полицию», - добавили в полиции.

    Для расследования преступления отдел по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области провел необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

    В результате мошенница была задержана и дала признательные показания о том, что использовала чужие документы для оформления кредита. Ведется следствие.

    С начала года сотрудниками полиции раскрыто 368 преступлений, связанных с оформлением микрокредитов, с помощью мошеннических схем. Полиция еще раз напоминает о правилах безопасности, главное из которых бережное отношение к своим персональным данным.

    В полиции рекомендуют не передавать, не пересылать никому свое удостоверение личности, не сообщать реквизиты банковской карты.


    Теги:
    Мошенничество Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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