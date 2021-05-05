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    23:25, 04 Май 2021 | GMT +6

    23-летняя дочь избила мать в Щучинске

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    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – 23-летняя жительница Щучинска избила свою мать во время ссоры, причиной которой послужила ревность матери к отчиму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, вечером 1 мая в дежурную часть отдела полиции Бурабайского района поступило заявление от 40-летней жительницы города Щучинска. Женщина сообщила, что ее 23-летняя дочь нанесла ей телесные повреждения. Как оказалось, потерпевшая получила переломы. Позже злоумышленница дала признательные показания.

    «Было установлено, что причиной конфликта послужила ревность. Женщина приревновала сожителя к своей дочери, в результате чего бытовая ссора переросла в конфликт с нанесением телесных повреждений. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - пояснили в полиции.

    Теги:
    Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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