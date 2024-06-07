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    12:05, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    23-летняя девушка свела счеты с жизнью в Костанае

    полиция
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В социальных сетях появилась информация о том, что было найдено тело девушки в районе исправительного учреждения  в Костанае. Факт подтвердили в полиции, передает корреспондент агентства Kazinform

    В ДП сообщили, что 5 июня в городе Костанае по улице Киевской был обнаружен труп 23-летней девушки.

    — По факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия, — говорится в комментарии.

    Теги:
    Полицейские Регионы Казахстана Регионы Полиция Костанайская область Суицид Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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