12:05, 07 Июнь 2024 | GMT +6
23-летняя девушка свела счеты с жизнью в Костанае
В социальных сетях появилась информация о том, что было найдено тело девушки в районе исправительного учреждения в Костанае. Факт подтвердили в полиции, передает корреспондент агентства Kazinform
В ДП сообщили, что 5 июня в городе Костанае по улице Киевской был обнаружен труп 23-летней девушки.
— По факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия, — говорится в комментарии.