23-летняя девушка свела счеты с жизнью в Костанае

В социальных сетях появилась информация о том, что было найдено тело девушки в районе исправительного учреждения в Костанае. Факт подтвердили в полиции, передает корреспондент агентства Kazinform

В ДП сообщили, что 5 июня в городе Костанае по улице Киевской был обнаружен труп 23-летней девушки.