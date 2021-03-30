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    18:57, 29 Март 2021 | GMT +6

    23-летняя девушка погибла в ДТП в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ДТП, произошедшем на трассе в Акмолинской области, пострадали четверо, одна девушка скончалась в больнице, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    В дежурную часть отдела полиции Целиноградского района поступило телефонное сообщение, о том, что на 23-м км автодороги «Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты» произошло ДТП с пострадавшими.
    «По предварительным данным было установлено, что 23-летний водитель автомашины марки «Киа-Рио», двигаясь в дневное время суток по автодороге в направлении города Нур-Султана, не учитывая погодные условия и не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на островок безопасности, после чего совершил опрокидывание», - пояснили в ведомстве.
    Как добавили в полиции, водитель и трое пассажиров с различным травмами доставлены в НИИТО города Нур-Султана. 23-летняя девушка от полученных множественных травм скончалась в больнице.
    «По факту стражи порядка начали досудебное производство по ст.345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Следственные действия продолжаются», - резюмировали в ведомстве.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Акмолинская область
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