23-летняя девушка погибла в ДТП в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ДТП, произошедшем на трассе в Акмолинской области, пострадали четверо, одна девушка скончалась в больнице, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В дежурную часть отдела полиции Целиноградского района поступило телефонное сообщение, о том, что на 23-м км автодороги «Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты» произошло ДТП с пострадавшими.

«По предварительным данным было установлено, что 23-летний водитель автомашины марки «Киа-Рио», двигаясь в дневное время суток по автодороге в направлении города Нур-Султана, не учитывая погодные условия и не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на островок безопасности, после чего совершил опрокидывание», - пояснили в ведомстве.

Как добавили в полиции, водитель и трое пассажиров с различным травмами доставлены в НИИТО города Нур-Султана. 23-летняя девушка от полученных множественных травм скончалась в больнице.

«По факту стражи порядка начали досудебное производство по ст.345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Следственные действия продолжаются», - резюмировали в ведомстве.