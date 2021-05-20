23-летний таразец дрифтовал у въездной арки в город

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В ходе мониторинга социальных сетей правоохранительные органы Жамбылской области выявили водителя-нарушителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники департамента полиции Жамбылской области ежедневно проводят мониторинг социальных сетей на предмет выявления различных правонарушений, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Так, в Instagram был выявлен видеоролик, где неизвестное лицо на автомашине марки «BMW» без государственных регистрационных номерных знаков по улице Тауке-хана выполнял сумасшедшие дрифты».

Возле главной арки на северном въезде в город Тараз на сухом асфальте, на «островке безопасности», дрифтовал водитель.

«Принятыми мерами сотрудников полиции был установлен 23-летний таразец, который был привлечен к административной ответственности сразу по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан», - пояснили в пресс-службе ведомства.

К тому же, согласно заключению экспертизы СМЭУ, за повреждение дорожного покрытия водителю придется выплатить 65 тысяч тенге.

«Все говорят, что дрифт – это модно и круто, однако, автолюбителям следует помнить, что данные действия противоправны, за совершение которых предусмотрена ответственность. В связи с этим, управление полиции призывает автовладельцев не нарушать правила дорожного движения», - резюмировали в ведомстве.