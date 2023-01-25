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23-летний сотрудник ТОО «Nova Цинк» погиб под завалом руды в Карагандинской области

25 Января 2023, 15:57
23-летний сотрудник ТОО «Nova Цинк» погиб под завалом руды в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Акжал Шетского района Карагандинской области 23-летний работник погиб, провалившись в бункер с рудой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла в ТОО «Nova Цинк». Работник погиб под потоком руды.

«25 января текущего года в ходе ведения работ по шуровке руды на приемном бункере произошел несчастный случай с работником ТОО «Nova Цинк». Пострадавший упал в бункер, где его завалило потоком руды, в следствии чего от асфиксии дыхательных путей пострадавший скончался», - сообщили на предприятии.

Руководство компании взяло на себя обязательства по организации и финансированию похорон погибшего сотрудника. Ему было 23 года, не женат.


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